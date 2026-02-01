【スナック千代子へいらっしゃい#133 闘う女は美しい？】 生理休暇の取得率の低さ（厚生労働省が2020年に実施した調査では0.9%）や生理の貧困（経済的理由などで生理用品の入手や交換が困難な状態）など、生理に関する社会問題についてよく耳にするようになりましたが、問題の背景には、社会の意思決定層の多くを占める男性の認識不足があることが指摘されています。2022年の日本財団による全国の17〜19歳の男女1000人に生理に対