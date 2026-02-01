FRaUwebの編集者が福田和子さんと初めて直接会ったのは、2018年12月7日、衆議院第一議員会館で開催された『生きづらさを抱える女の子たちの心と体を守るには？性の健康の課題を語ろう！』という緊急避妊薬に関する第1回院内勉強会だった。当時、国際基督教大学大学院の学生だった福田さんが、「#なんでないのプロジェクト」というコンテンツを立ち上げ、世界から大きく遅れている日本のSRHR（性と生殖と健康に関する権利）の課題