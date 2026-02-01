2月1日からプロ野球12球団が一斉に春季キャンプをスタート。プロ野球・西武の西口文也監督は、打線の奮起に期待を寄せました。春季キャンプのテーマについて聞かれた西口監督は「打つ！」と即答。西武は昨季5位でシーズンを終えており、チームの打率.232、1102安打、380打点は、いずれもパ・リーグ最下位の成績となっています。インタビューの中でも西口監督は「やるしかない、打つしかない」と終始、打撃に期待を寄せました。春季