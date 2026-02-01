松竹は31日、4月2日に初日を迎える「四月大歌舞伎」（東京・歌舞伎座、27日まで）の上演演目と主な配役を発表した。夜の部では尾上右近（33）と尾上眞秀（13）が「連獅子」に挑む。24年に右近の自主公演「研の會」で、2人は狂言師右近後に親獅子の精、狂言師左近後に仔獅子の精を演じた。そんな2人が今度は聖地・歌舞伎座の舞台で同演目に挑む。夜の部の打ち出しでは十八代目中村勘三郎さんが歌舞伎として初演した傑作喜劇「