小学生のときにちゃんと都道府県の勉強してたから、わかる自信あったのに……。シルエットだけにするといっきに難しくなるこの地図、あなたはどこの都道府県かわかりますか？Q.この都道府県はどこ？この都道府県は、九州の沿岸部に位置し、温泉街が有名です。この地図のシルエット、どこの都道府県かわかりますか？ Answer出典：https://www.shutterstock.com/ja/image-photo/rape-blossoms-mt-yufu-oita-prefecture-17667399