モデルでタレントのみちょぱこと池田美優が１月３０日、自身のインスタグラムを更新。夫でモデルの大倉士門との「偶然」ペアルックを公開した。「Ｇａｐでそれぞれ好きな服選んだらペアルックになってた」と投稿したみちょぱは、写真をアップ。白のインナーにデニムジャケットとパンツのコーデで寄り添う様子を披露した。みちょぱは「最近好みが一緒すぎてるよ！！！寄せにきてるよね？」と投稿。ファンからは「素敵なお写真