京都の三条通沿いにある「長谷川松寿堂」は、色紙・短冊・和紙工芸品などのメーカーです。知らず知らずに同社の和文具などを使用していることはあっても、社名まで知っている人は少ないかもしれませんが、特に京都では知られた存在です。代表取締役社長・長谷川忠夫さんにお話を聞きました。【写真】ショールームに並ぶ、たくさんの商品同社は、長谷川さんの祖父が大正8年（1919年）に創業しました。現在の三条の地には昭和11