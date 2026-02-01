アマの勘違い「トップからフェースをいきなりまっすぐにしようとするとあらゆるミスが出る」 プロはアイアンショットでまっすぐ打ち出さない ボールを目標に運ぶためには、フェースをまっすぐ当てて、まっすぐ打ち出すことが重要だと考えている人も多いはず。しかし、この考え方自体が間違っています。なぜなら、フェースをトップからいきなりまっすぐ当てようとすると、スイングにエラーが生じ