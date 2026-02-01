4日(水)から5日(木)は一時的に寒さが和らぎ、3月並みの暖かさになる所が多いでしょう。その後は再び強い寒気が流れ込み、7日(土)から8日(日)頃は日本海側で雪の降り方が強まりそうです。次の週末再び日本海側で大雪か明日2日(月)も上空には強い寒気が居座るでしょう。日本海側は広い範囲で雪が降り、北陸周辺は発達した雪雲が流れ込みそうです。東北北部や北海道も断続的に雪の降り方が強まり、青森県や北海道の石狩地方を中心に