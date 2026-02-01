俳優の笠松将が最新ショットを公開し、ファンから歓喜の声があがっている。笠松は３１日、インスタグラムに「お元気ですか？こちらはなんとか生きています。」と記し、肌管理にいそしむ姿やパジャマのようなラフな姿でポーズを決めるショットなど、最新ショットを多数公開した。この投稿にファンからは「写真沢山ありがとうございます」「どれをみても眼福でございます」「笠松くんがいっぱい嬉しいです」「元気そうでよか