タレントの稲村亜美（30）が1日までに自身のインスタグラムを更新。オーストラリアでのキャミソールショットを投稿した。自身のインスタグラムで「SurryHillsおしゃれでカフェも楽しかった」とつづった。写真ではオーストラリアで、キャミソール姿でカフェを楽しむ様子などを投稿した。ネットでは「目のやり場に困る」「美しい」「美しさに磨きがかかってる」「相変わらずスタイル抜群」「最高に可愛い」などの声が上がっ