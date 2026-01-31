胃の内視鏡検査は、胃がんをはじめとする病気の早期発見や予防に欠かせない重要な検査です。読売ランド前すわクリニックの諏訪先生に、内視鏡検査の目的や必要性、胃がん対策としての役割について詳しく解説していただきました。 監修医師：諏訪 敏之（読売ランド前すわクリニック 院長） 聖マリアンナ医科大学卒業。島田総合病院、聖ヨゼフ病院、聖マリアンナ医科大学病院、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院、メディクスク