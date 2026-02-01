知的障害への理解や支援が進む一方で、制度のはざまで見過ごされてきた人たちがいる。知的障害には該当しないものの、平均的なIQに届かない「境界知能」の人たちだ。アルコールや薬物への依存リスクが高く、受刑者の約35％を占めるというデータもある。しかしそれは、「境界知能の人が犯罪を起こしやすい」からではない。なぜ彼らは困難に直面し、犯罪や孤立に巻き込まれやすいのか。その背景を、『ケーキが切れない非行少年たち』