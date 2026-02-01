プレミアリーグ第24節が1月31日に行われ、リヴァプールとニューカッスルが対戦した。リヴァプールは、直近のリーグ戦5試合で4分け1敗と失速傾向にあり、現在はリーグ6位に位置している。前回対戦で勝利した相手を本拠地『アンフィールド』に迎え、シーズンダブルを達成して勢いに乗りたいところだった。なお、遠藤航はベンチから出番を待つことになった。対するニューカッスルは前節のアストン・ヴィラ戦に敗れると、1月28日