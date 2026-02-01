『北海道民に聞いた、クール便の驚くべき使い方』01【漫画】本編を読む気温が低くなる北海道では、生鮮など通常はクール便で送るものも「常温」で大丈夫だという。地域によって異なる宅配便の事情を描いたゆきたこーすけさん(@kosukeyukita)の漫画『運び屋ゆきたの漫画な日常』から、「北海道民に聞いたクール便の驚くべき使い方」を紹介するとともに、ゆきたさんに話を聞いた。『北海道民に聞いた、クール便の驚くべき使い方』02