2026年1月28日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは米国のトランプ政権が中国への先端半導体輸出を条件付きで承認したことに対するドイツメディアの報道を伝えた。記事は、米国政府が長年にわたり、高性能チップが中国軍の能力増強や人工知能（AI）分野における自国の優位性喪失につながることを危惧してきたと紹介。バイデン前政権以降、この懸念に基づき対中輸出を厳格に禁じてきたものの、ここにきてトランプ大統