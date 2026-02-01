サッカーの日本代表は、今年6月11日に開幕するW杯に8大会連続で出場する。米国、カナダ、メキシコの共催で48カ国が出場。アジア予選で圧倒的な強さを見せた日本代表が、本大会で目標の「ベスト8以上」に行けるか注目している。森保一監督が日本代表を率いているのを見ると感慨深いものがある。マツダにスカウトする時のことだ。運動量と視野の広さはあったが、技術やフィジカルに際立ったものがなく、足も速くなかったので、評