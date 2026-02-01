春夏通算5度の甲子園大会出場を誇る神戸弘陵（兵庫）の岡本博公監督（44）が退任することが31日、分かった。同校女子硬式野球部部長の村井雅之氏（35）が後任を務める。きょう1日から新体制がスタートする。岡本氏は同校から大阪体育大学を経て、13年に母校の監督に就任した。定評ある指導力でこれまでオリックス・東晃平投手（26）や24年ドラフト1位でソフトバンクに入団した村上泰斗投手（18）らを育てた。昨年の秋季兵庫