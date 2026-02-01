櫻井翔さん（44）と元プロ野球選手の中田翔さん（36）が、1日放送の『Golden SixTONES』に出演。ご褒美グルメをかけてSixTONESとともに、様々なゲームに挑みました。2度目の参戦となる櫻井さんは、前回のリズムゲームでビリビリ電流の餌食になったことを根に持ち、「あんな理不尽なゲームある？」と番組スタッフに恨み節。一方、中田さんはSixTONESとは初対面。現役引退後も貫禄ある中田さんに、SixTONESのメンバーは「怖えっス。