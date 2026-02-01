◇全農杯 2026年全日本卓球選手権大会ダブルスの部(1月29日〜2月1日、愛知・スカイホール豊田)女子ダブルスの準々決勝が31日に終了。準決勝に進出するベスト4が決定しました。このあと準決勝・決勝が行われます。注目は張本美和選手・長粼美柚選手ペア。張本選手は同大会のシングルスで、ジュニアの部と一般の部で優勝。混合ダブルスでも決勝進出を決めており、前人未到の4冠がかかっています。そんなペアを迎え打つのは大藤