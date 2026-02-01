紀藤氏が忘れぬ巨人・槙原から放ったプロ初本塁打プロ11年目の1994年に16勝を挙げて赤ヘルの主力投手となった紀藤真琴氏（株式会社EJフィールド代表取締役）は、そこから3年連続で2桁勝利をマークした。12年目の1995年はキャンプで右ふくらはぎ肉離れを発症して出遅れ、開幕後も右肘痛で一時離脱しながら、27登板で10勝9敗1セーブ、防御率3.87の成績を残した。この年には巨人・槙原寛己投手からプロ初本塁打も記録したが、打席で