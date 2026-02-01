筆者の話です。来客中に突然体調を崩し、横になるのをためらっていた私。友人の自然な一言に救われ「無理しない関係」の心地よさに気づいた日です。 来客中に体調が急降下 友人が遊びに来ていた日のことです。お昼はデリバリーでチーズハンバーグを注文し、ふたりで楽しく食べました。ところがしばらくして、疲れが出たのか体調に違和感が出てきたのです。 慌ててお手洗いに席を立ち、休憩してみたものの、