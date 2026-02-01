【マクドナルド】から、2月中旬までの期間限定で新作ソースが登場しました。 今回は、ナゲットやポテトと一緒に楽しみたいソースをご紹介。気になったら、ぜひ終売前に試してみて。 香りの良さに引き寄せられる「やみつき旨にんにくソース」 筆者も実食した「やみつき旨にんにくソース」。甘みのある濃厚な味わいで、にんにくの風味がしっかりと感じられるのが特徴です。ナゲットにつけると味に奥