照ノ富士引退伊勢ヶ濱襲名披露大相撲昨年1月の大相撲初場所で現役引退した元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方が1月31日、東京・両国国技館で「照ノ富士引退伊勢ヶ濱襲名披露大相撲」に臨んだ。生中継したABEMAでは会場入り前の様子も放送。長男・テムジン君からちょっかいを出される微笑ましい場面もあった。断髪式を迎えたこの日、ABEMAは朝から伊勢ヶ濱親方に密着。会場に向かう前の貴重なワンシーンも放送された。3歳のテ