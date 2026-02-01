タレントの堺正章と井上順が2日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。 【写真】在りし日のザ・スパイダースのメンバー ２人は伝説のグループサウンズ「ザ・スパイダース」で出会い60年が過ぎた。ともに血気盛んな16歳の時にグループへ加入。先にいた堺は後から入ってきた井上を「ちょっと生意気な感じがした」と第一印象を語った。 次に井上がすでに