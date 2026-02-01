能登半島地震から2年。石川県輪島市で地震と豪雨の被害を乗り越え、営業を再開した民宿がある。店主は、客足は少しずつ戻りつつあるが、まだ本格的な観光需要の回復には至っていないと不安の声を漏らした。【写真を見る】地震と豪雨の二重災害、民宿「お宿 たなか」の被害状況（当時）「温泉が戻らない」復旧を拒む壁創業約60年の民宿「お宿 たなか」。輪島市の朝市通りにも近い立地で、温泉や能登の食材を使った料理で、多くの観