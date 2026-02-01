櫻井翔（嵐）と中田翔が、きょう1日に放送される日本テレビ系『Golden SixTONES』（毎週日曜後9：00）にゲスト出演する。【番組カット】ドキドキ！櫻井翔の挑戦を見守るSixTONES2度目の参戦となる櫻井は、前回のリズムゲームでビリビリ電流の餌食になったことを根に持ち、「あんな理不尽なゲームある!?」と番組スタッフに恨み節。一方、中田は、SixTONESと初対面となる。現役引退後も貫禄ダダ漏れの中田に、メンバーは「怖え