ミラノ・コルティナ冬季オリンピックの開幕まであと5日に迫る中、現地では、アメリカの移民当局が警備支援のため派遣されることに抗議の声が上がっています。冬季オリンピックの開幕を6日に控え、イタリア・ミラノでIOC=国際オリンピック委員会の理事会が開かれました。IOC コベントリー会長「準備が急ピッチで進められ、運営チームが素晴らしい働きをしています」一方、アメリカの移民当局の職員が代表団の警備支援のため派