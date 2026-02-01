1日が75歳の誕生日の俳優中村雅俊が1月31日、都内で公開中の監督、主演の映画「五十年目の俺たちの旅」の生誕記念舞台あいさつとギネス世界記録認定式に出席した。共演の田中健（74）と秋野太作（82）も駆け付けた。「俺たちの旅」の主人公カースケを50年間演じてきた中村は「カースケの『俺は今日1日、精いっぱい生きりゃいいんだよ』というせりふが、今も生きている」。テレビの初回から、配役が同じままで映画化さた期間が、75