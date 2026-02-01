Disney＋（ディズニープラス）が公開する新ドラマ『ブラッディ・フラワー』が、公開前から世界中で注目された。ソウル市内で製作発表会を開き、ベールを脱いだミステリースリラー。韓国メディアのスポーツ東亜は1月30日、「破格な設定と圧倒的な没入感でグローバル市場を揺るがしている」と報じた。同ドラマは、すべての重い病を治療できる能力を持つ連続殺人犯と、彼を巡る人間の欲望を描いた作品。同メディアは「公開直後に海外