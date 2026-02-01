俳優萩原利久（26）が31日、都内で、26年版卓上カレンダー（シンコーミュージック発行）の発売記念イベントを行った。俳優仲間の北村匠海（28）が撮影。「自分の頭の中にあったものが奇麗に形になった。今までの写真集で最も被写体として何もしていない。匠海の手のひらの上だった」と笑顔で明かした。古川琴音とダブル主演する長編アニメ映画「花緑青が明ける日に」（3月6日公開）が、第76回ベルリン国際映画祭のコンペティション