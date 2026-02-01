氷川きよし（48）の4年ぶりの座長公演「氷川きよし特別公演」が31日、東京・中央区の明治座で初日を迎えた。1部のオリジナル時代劇では、平和を愛する城主の弟、吉継の活躍を笑いを交えて披露。2部の歌謡ショーでは、NHK紅白歌合戦で着用した白タキシードなど4パターンの衣装で構成。美空ひばりさんのメドレーや、ヒット曲「箱根八里の半次郎」「きよしのズンドコ節」「限界突破×サバイバー」などのヒット曲、4年ぶりの演歌シング