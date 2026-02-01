新しい年が始まっても、物価の上昇は止まりません。昨年末に帝国データバンクが公開したプレスリリースでは、2025年で値上げが決まった飲食料品は2万品目を超え、今後も「値上げラッシュ」から常態化へと進んでいく見通し。成長期の子どもがいる家庭はいったいどうしているの!? 【写真】「これは真似したい」待ったなしの食費節約、ママたちのリアルテク 「あれ？スライスチーズが食パンからはみ出す…!?」