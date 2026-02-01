モデルゆうちゃみ（24）が1月31日、都内で、水素エネルギーに関するイベント「水素がうごかす未来シティ」に出席した。エネルギーにちなんで、自身のエネルギーの源について聞かれると「ごはん！ママの唐揚げが大好きで、唐揚げとマカロニサラダが大好きでいっぱい作ってもらって食べてます」と話した。ゆうちゃみは、水素に関するクイズに挑戦したり、サイエンスショーにも参加した。