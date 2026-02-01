中村雅俊さん（75）が1月31日、監督と主演をつとめた映画『五十年目の俺たちの旅』の舞台挨拶に登場。イベントを終えた中村さんにインタビューし、50年続く作品への思いをうかがいました。1日に75歳の誕生日を迎える中村さんの生誕記念舞台挨拶として行われた今回のイベント。映画は、1975年10月から放送が始まり50周年を迎えた『俺たちの旅』の20年ぶりとなる続編で、カースケを演じる中村さん、グズ六を演じる秋野太作さん（82）