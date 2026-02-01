セルジオ越後の「新・サッカー一蹴両断」（26）いずれも親交の深いラモス瑠偉氏（中央）、木村和司氏（右）と共に受賞photo by YUTAKA/Aflo Sport昨年12月11日、Ｊリーグの2025シーズン年間表彰式にあたる「Ｊリーグ・アウォーズ」が開催（横浜アリーナ）。「webスポルティーバ」でもおなじみのご意見番、セルジオ越後氏が「チェアマン特別賞」を受賞した。セルジオ氏はその場で「長い人生の中にいくつか忘れられない日があ