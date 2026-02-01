¡Øº£Æü¤â¤Þ¤À¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡Ù¡ÊÈúÇÇ¤«¤Ê»Ò/KADOKAWA¡ËÂè3²ó¡ÚÁ´15²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡Øº£Æü¤â¤Þ¤À¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤àÂç¹¥¤­¤ÊÊì¤È¶ì¼ê¤ÊÉã¤¬¡¢Æ±»þ´ü¤Ë¥¬¥ó¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¡£Ë»¤·¤Ê¤¯²á¤®¤Æ¤¤¤¯¥À¥Ö¥ë²ð¸î¤ÎÆü¡¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢½ù¡¹¤Ë¼å¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Õ¤¿¤ê¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤¬¤ÆË¬¤ì¤ëÊÌ¤ì¤Ø¤Î³Ð¸ç¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£Ìó2Ç¯¤Î²ð¸î¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¡½¡½¡£°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¡¢¹Ô¤Ã¤¿¾ì½ê¡¢