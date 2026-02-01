■ 阪神▼ 宜野座＜投手＞伊原陵人、椎葉剛、伊藤将司、今朝丸裕喜、門別啓人、才木浩人、及川雅貴、村上頌樹、イーストン・ルーカス、カーソン・ラグズデール、桐敷拓馬、工藤泰成、富田蓮、早川太貴、木下里都、石黒佑弥、津田淳哉、石井大智、伊藤稜＜捕手＞坂本誠志郎、伏見寅威、藤田健斗、中川勇斗、嶋村麟士朗＜内野手＞元山飛優、大山悠輔、熊谷敬宥、中野拓夢、佐藤輝明、キャム・ディベイニー、谷端将伍、小幡竜平、百&#