¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢B¥ê¡¼¥°2Éô¡ÊB2¡Ë¤Î¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤¬ËÜµòÃÏ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÊÊ¡²¬»ÔÅì¶è¡Ë¡£¤½¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¾ÈÍÕËÌ¾®¤È¾ÈÍÕ¤Ï¤Ð¤¿¤­¾®¤Î6Ç¯À¸¤¬¡¢8Æü¤ËÆ±¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë´ä¼êÀï¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥é¥ó¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤Ï2024Ç¯¤Ë¿Í¸ýµÞÁý¤Ç¾ÈÍÕ¤Ï¤Ð¤¿¤­¾®¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢Æ±¤¸¾ÈÍÕËÌ¾®¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ùÆ¸¤¿¤Á¡£Ãç´Ö¤Èµ×¡¹¤Ë¶¨Æ¯¤·¡¢Â´¶ÈÁ°¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËö·ÑÃÒ¾Ï¡Ë¡Ú¥é¥¤¥¸