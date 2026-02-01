現地２月１日に開催されたエールディビジの第21節で、佐野航大と小川航基を擁するNECが、毎熊晟矢と市原吏音が所属するAZと敵地で対戦。３−１で快勝を飾った。この試合で衝撃のスーパーゴールを叩き込んだのが、ボランチで先発した佐野だ。２−１で迎えた52分、相手の中途は半端なクリアボールに反応し、ペナルティの外から利き足ではない左足でダイレクトシュート。豪快なミドルを叩き込んでみせた。 日本代表MFの