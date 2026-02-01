自動車メーカーのスズキ(本社・浜松市)は、2025年の四輪車生産・販売実績を発表し、世界生産が342万3403台(前年比3.8%増)、世界販売が329万5013台（前年比1.4%増）で、ともに5年連続で前年を上回りました。スズキは世界販売台数で、トヨタ(1053万6807台)、ホンダ(352万1905台)に次ぎ、国内メーカー3位となりました。 スズキの発表によりますと、主力市場のインドで、生産が225万4449台(前年比9.3％増)、