【プレミアリーグ第24節】(スタンフォード ブリッジ)チェルシー 3-2(前半0-2)ウエスト・ハム<得点者>[チ]ジョアン・ペドロ(57分)、マルク・ククレジャ(70分)、エンソ・フェルナンデス(90分+2)[ウ]ジャロッド・ボーウェン(7分)、クリセンシオ・サマーフィル(36分)<退場>[ウ]ジャン・クレール・トディボ(90分+11)<警告>[チ]モイセス・カイセド(85分)、エンソ・フェルナンデス(90分+3)、ジョアン・ペドロ(90分+7)[