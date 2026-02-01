【ブンデスリーガ第20節】(フォルクスパルクシュタディオン)ハンブルガーSV 2-2(前半1-1)バイエルン<得点者>[ハ]ファビオ・ビエイラ(34分)、ルカ・ブシュコビッチ(53分)[バ]ハリー・ケイン(42分)、ルイス・ディアス(46分)<警告>[ハ]ニコライ・レンベルク(23分)、ミロ・ミュハイム(55分)、アルベール・サンビ・ロコンガ(75分)、ギオルギ・ゴチョレイシュビリ(85分)、ダニエル・ホイヤー・フェルナンデス(90分+3)、ニコ