本日2月1日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』には、声優・俳優として活躍する津田健次郎が登場！テレビ初取材となる妻へのアンケート情報を交え、下積み時代の苦労や意外な私生活について明かすほか、54歳となった現在まで支え続けた家族への感謝の言葉を口にする。さらに3人の後輩たちが明かす思い出をもとに、活躍までの道のりを振り返る。◆家では“ダメダメ”？イケおじの意外な一面声優だけでな