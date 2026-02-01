日本テレビ系「ぶらり途中下車の旅」（土曜・前９時２５分）に初登場した３０歳歌手にネットが沸いた。３１日の放送では千代田線が舞台。この日の旅人と、表参道の新スポット・ＧＲＥＥＮＴＥＲＲＡＣＥ表参道の屋上で待ち合わせ。「小日向さ〜ん！お待たせしました。初めまして。一緒にお散歩できるということで、とっても楽しみにしておりました」とうれしそう。歌手で女優の藤原さくらだ。「表参道にこんなところがあった