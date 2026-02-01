ネクストベースと慶友整形外科病院が、野球選手に多くみられる投球障害の予防および再発防止を目的とした共同研究を開始しました。医療現場における診断・臨床的知見と、投球動作の計測・解析技術を組み合わせた注目の取り組みです。 ネクストベース／慶友整形外科病院「共同研究」 バイオメカニクスの分析 投球による肩や肘の怪我は、成長期の子供からプロ選手まで多くの選手を悩ませており、競技人生を左右する大