長期戦となった三木城攻めとは対照的に、わずか1カ月余りで決着した備中高松城の「水攻め」。この電撃攻略を支えたのは、秀吉の戦術以上に、ある「莫大な財源」の存在だった。【写真】この記事の写真を見る（2枚）信長から与えられた生野銀山という最強の財布を武器に、秀吉・秀長兄弟はいかにして土木工事の常識を覆したのか。歴史学者の磯田道史氏の新刊『豊臣兄弟 天下を獲った処世術』（文春新書）より一部抜粋してお届け