日本最古の列車名「富士」日本で最初に付いた列車名は、「富士」でした。日本を代表する霊峰・富士山は、列車名としても人気があり、時代ごとに様々な列車に受け継がれてきました。【どれも名列車】これが歴代の特急「富士」です（写真）「富士」誕生より少し前の1912（明治45）年、日本初の特別急行（特急）列車が新橋〜下関間に登場しました。この「特別急行1・2列車」は関釜連絡船を介して、朝鮮半島、シベリア鉄道を経由して