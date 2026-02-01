振り込み詐欺や投資詐欺のニュースを見るたびに、「なぜ引っかかってしまうのか」と首をかしげる人は多いでしょう。しかし実は、騙される原因は知識不足ではありません。むしろ危ないのは、「自分は大丈夫」という無意識の思い込みです。ゴールドマン・サックスで28年間、金融犯罪対策に携わってきた専門家・千葉翔子さんが語ったのは、お金のトラブルの正体は“判断力”ではなく“心の状態”にあるという事実。毎朝5時55分から行