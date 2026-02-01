ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が３１日（日本時間２月１日）、本拠地・ドジャースタジアムで行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」に出席した。朗希はメジャー１年目となった昨季、開幕ローテ入りを果たしたが、５月途中から右肩を痛めて長期離脱。しかし、９月には救援でメジャー復帰を果たし、ポストシーズンでは抑えを務めるなど救世主として球団史上初のワールドシリーズ連覇に貢献した。ただ、レギュラー